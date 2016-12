Actualités : Au 07 Février 2016 : Aprés 4 ans et demi d'existence et deux albums auto-produits, le groupe DEUX continue de fouler la scène rock régionale, avec la même passion, la même envie de rencontrer, de partager. De nouveaux titres sont en cours de création et la sortie d'un troisième album a même été décidée il y a peu, pour le début de l'année 2017. L'enregistrement devrait commencer bientôt car le groupe souhaite prendre plus de temps cette fois-ci, pour l'arrangement des morceaux mais aussi pour les premières prises "live" afin d'obtenir le meilleur du son, le meilleur de l'énergie que capable de donner le combo vauclusien. 7 titres sont déjà plus ou moins prêts et bien qu'il reste encore du travail, le tout est trés rock, certaines ambiances donnant même facilement l"envie de "danser"! Un récent shooting photo a eu lieu dans l'objectif de renouveler les supports de communication. Plus d'infos à venir...dates et actus à suivre sur le facebook de DEUX Line Up : Olivier Brouillard : Chant Laurent Lalande : Batterie Renaud Pisapia : Guitare Stephane Mey : Guitare Eric Malaquin : Basse Biographie : Issus pour la plupart de la scène rock régionale PACA les futurs membres du groupe, jusqu'alors au sein d'autres formations, en pause ou impliqués dans des projets solo, se retrouvent en SEPTEMBRE 2010 pour former DEUX. Une passion unanime les rassemble, le ROCK, une envie commune les motive, la SCENE. S'ensuit alors une année de travail de composition, d'échanges et de complicité qui unit, renforce. Après plus de deux ans d'existence, un répertoire de 24 titres originaux et une dizaine de dates effectuées, le groupe maitrise son sujet, apprivoise la scène et enflamme le public à chaque concert. En JUILLET 2013, débute l'enregistrement d'un premier album pour lequel le choix se portera sur l'autoproduction, tant par rapport à l'aspect financier que dans une volonté de tout maitriser. Tout se fera donc à la maison, des prises de sons au mastering en passant par les innombrables heures de mixage. En DECEMBRE 2013, le bébé tant attendu arrive, il s'appelle " LES SOURIRES " et comporte 12 titres originaux. En JANVIER 2014, après plus de 3 ans de vie, un set live de plus de 2h, et prés d'une trentaine de dates effectuées sur les scènes régionales (dont des premières parties de ZEBDA et HK et les saltimbanques), DEUX est prêt à reprendre la route, partager sa passion, diffuser sa musique. Un projet de CLIP est en réflexion et devrait voir le jour d'ici l'été 2014.