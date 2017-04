Actualités : Au 19 Avril 2017: Le tout nouvel album est sorti oh yeah! Au 04 Mars 2017: Après ces 2 dates exceptionnelles au Rockstore en 1er partie de Trust on revient tout doucement à la réalité. Tout s'est très bien passé côté backstage avec Trust eux mêmes, des personnes aussi "grandes" artistiquement qu' humainement. Merci à eux de nous avoir laisser une chance de nous exprimer sur scène. Avec l'équipe du Rockstore qui ne nous est pas totalement inconnue et qui comme d'habitude a était très professionnelle , merci à eux pour leur accueil toujours chaleureux . Avec le public qui ne nous était pas acquis mais qui a réagi, participé et répondu super positivement, merci à lui de nous avoir soutenu sur une telle scène. Quelques dates sont en vue dans les prochains mois mais l'événement attendu est la sortie du 3eme album de Didier, il sera en distribution chez Brennus Music et se nommera "Déconnecté". La pochette ne sera plus dans la même lignée que les 2 précédentes.....on espère vous le présenter d'ici fin mars, les morceaux sont en ce moment au mastering... Au 15 Février 2017 : Didier Varela à été sélectionné pour assurer la 1ère partie de Trust sur les deux dates Montpelliéraines au Rockstore les 1 et 2 mars 2017 (les deux premières dates de la tournée "Au nom de la rage") Au 05 février 2015 : Le nouvel album de Didier Varela : " laissez-moi faire" est déjà en diffusion sur Rockenfolie, la webradio et en écoute dans cette page !! Enjoy !!!!!! Au 08 Juin 2014 : Intervention de Didier Varela dans les 5 minutes du buzz avec serge le barbare !! A voir en section vidéo de cette fiche !! Line Up : Didier Varela : Chanteur / Guitariste Gil Sanchez: Batteur Patrick : Bassiste Biographie : Didier Varela est né en 1967, à Toulouse, dans une famille de 4 garçons. Compositeur, interprète et ingénieur du son, ce musicien autodidacte, curieux aime la Musique sous toutes ses formes, la nature et le sport. Elève brillant ses parents rêvent pour lui d'un avenir tout tracé ; mais c'est sans tenir compte de sa passion pour la musique. Très vite il veut jouer de la batterie mais ses parents ne l'encouragent pas dans cette voie. Pour ses 10 ans sa grand-mère espagnole, lui offre sa première guitare. Durant les vacances elle lui chante des mélodies flamenca qu'il tente d'accompagner. A 13 ans il découvre un style de musique qui va influencer tout son jeu et toute sa vie : le rock. C'est à cet âge qu'il apprend en imitant ses idoles : Ritchie Blackmore (Deep Purple), Ace Frehley (Kiss) ou Angus (AC/DC). Didier passe son bac F5 (physique, électricité, mathématiques) sans succès et se lance professionnellement dans sa passion. Basé à Montpellier il débute sa carrière avec " Interphase ".Puis à la fin des années 80 il répond à une annonce et entre comme bassiste dans " Signal Rock ", groupe qui deviendra " Les Ratons Laveurs " puis " Les Etres Humains ".Au fil du temps Didier laissera la basse pour la guitare auprès de Georges Nounou. Ils écumeront de nombreux concerts nationaux et internationaux, entre autre les biennales de Turin et Marseille et enregistreront 4 albums : " JO " en 1992 (mort sure production) " CURARE " en 1994 (mort sure production) " NUAGES ROUGES " en 1997 (distribution Totem Music) " ASILE EN MER " en 2002 (distribution Totem Music) Aujourd'hui encore il continue de travailler avec Georges Nounou sur ses albums solo. A la même époque Didier entre comme guitariste soliste dans Venus Lips avec qui il sillonnera la France et les pays frontaliers pour donner de nombreux concerts parmi lesquels des 1er parties mémorables : Metallica, Lynyrd Skynyrd, Joan Jett, Calvin Russel..... En 1995 Venus Lips sort " ROCK&ROLL FIESTA" distribué par Night and Day. A la recherche d'une reconnaissance officielle, il rentre au conservatoire régional de musique de Montpellier en 1992 pour étudier la contrebasse. Il atteint le niveau du cycle 3 mais souhaite se présenter en guitare. Il quitte le conservatoire en 1996 car cette académie refuse de voir en lui un guitariste talentueux. Depuis il a intégré plusieurs formations musicales pour des concerts d'animation dans l'Hérault. En 2007 il joue en duo avec Frédéric Temstet, ex Etres Humains. Leur musique se compose de reprises de standards de la chanson française et de compositions teintés de musique manouche et country. Didier fait l'arrangement musical, la prise de son, le mixage la programmation et l'interprétation de leur album " FREDERIC TEMSTET ET DIDIER VARELA " distribué par Mosaic et 280.com. dans son studio à la maison. En 2010 il se forme à la production et à la réalisation musicale sur différents logiciels de musique au studio Bakellite. En 2012 Didier découvre de plus près la musique africaine. Cet été restera marqué par des rencontres humaines, musicales et professionnelles avec Idy Oulo, Sylvain Dando Paré et Solo Dja Kabaco. Il a fait la prise de son des titres et albums démo de ces artistes.µ En 2013 Didier compose et sort son album solo " REMONTE A BLOC " (Chucker production) sur lequel il chante et joue de tous les instruments,c'est aussi lui qui l'enregistre,le mixe et le masterise