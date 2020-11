Digitipus in Nazoo

Actualités: Au 4 juilllet 2020 : Entrée en diffusion de "MALIBU SHEBA WASABI BLEU" Au Février 2020 : Sortie du 3è album, "MALIBU SHEBA WASABI BLEU" une ode défiante au Rock, composée de 12 tableaux qui incarnent l'épopée vibrante du héros imaginé.

Cet album nous propulse dans une mécanique musicale intense et bien huilée. On y retrouve toutes les préférences de la bande dans un déluge de riffs acides et de basses bondissantes. Ici se courtisent le Funk, le Rock, la magie des mots aux résonances uniques. Les arrangements subtils aux synthés et orgues apportent une couleur seventies et planante jusqu'à flirter avec des sonorités qui sentent bons le disco.

Autour du trio historique, c'est Régis Gueyffier qui tient les baguettes pour faire danser la France. Au 06 avril 2018 : Entrée en diffusion de "La Haut l'étoile", "Pacifique Sud" et Eurozone opus 5-W40" extraient de "Porno Capital" Au 25 Juillet 2017: Suite à l'album "L'éternité la pluie paru en automne 2015, " Porno Capital " laisse suggérer une immersion dans la jungle contemplative de notre décadence.

Pour ce 2ème album Bertrand Chavanelle, batteur historique de Digitipus (et ex Triste Sire), a laissé les baguettes à Régis Gueyffier (batteur des "Good Ones") pour trois titres et à Erik "Lapdrummer" pour 5 titres (ex. batteur des Dory4) qui, officiellement, intègre le groupe."

Au 14 Mars 2017:

Le 2è Album, 8 titres, est en cours de mixage Sortie prévue mai 2017. Premier titre du nouvel album " novembre " disponible depuis le 13/11/2016. Le groupe prépare aussi ses prochains concerts

Line Up:

XAVIER PERRET : Chant, FLORENT TESTUD : Guitares, ARNAUD PERRET : Basse, claviers REGIS Gueyffier : Batterie Biographie:

C'est l'histoire d'un come-back comme si le temps avait stoppé son oeuvre l'espace de deux décades. Un vide béant, un voyage immobile. Et puis, 20 ans plus tard, il y a eu le feu, destructeur par ses flammes, nourricier par ses cendres. Jaillissant de Paris, Shanghai et Lyon, Xavier, Florent, Arnaud et Bertrand ont repris le fil distendu d'une passion enfouie que rien ne semblait devoir raviver depuis le clap de fin de l'été 1993.

Un premier projet d'album est né "L'éternité la pluie" paru en 2015, et puis très vite un second album "Porno capital" en 2017, et aujourd'hui en 2020 "Malibu Sheba Wasabi Bleu".

Pour le groupe le plaisir de la scène est intacte, ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre leur univers.