Digitipus in Nazoo

Actualités:

Au 14 Mars 2017:

Le 2è Album, 8 titres, est en cours de mixage Sortie prévue mai 2017. Premier titre du nouvel album " novembre " disponible depuis le 13/11/2016. Le groupe prépare aussi ses prochains concerts

Line Up:

XAVIER PERRET : Chant, FLORENT TESTUD : Guitares, ARNAUD PERRET : Basse, claviers ERIK " lapdrummer " : Batterie Biographie:

C'est l'histoire d'un come-back comme si le temps avait stoppé son oeuvre l'espace de deux décades. Un vide béant, un voyage immobile. Et puis, 20 ans plus tard, il y a eu le feu, destructeur par ses flammes, nourricier par ses cendres. Jaillissant de Paris, Shanghai et Lyon, Xavier, Florent, Arnaud et Bertrand ont repris le fil distendu d'une passion enfouie que rien ne semblait devoir raviver depuis le clap de fin de l'été 1993.

Et pourtant, ils l'ont fait.

Écrire l'album rock, puissant, sensible, mêlant mélodies ensorcelantes et textes en français dont la poésie vous conduit aux confins de vos voyages intérieurs.

Dix-huit mois à peine ont suffi pour façonner " l'éternité la pluie " et ses 13 titres purs sans maquillage inutile. Ils racontent le passé, le présent. L'éternité la pluie capte l'ère du temps.

Sur leur chemin, ils ont croisé la route de Christophe Carry artiste, réalisateur vibrant d'authenticité, chaleureux. Il a mis en images "Exode acide" le titre d'ouverture de l'album.

Anne Loève, artiste graphiste connue pour ses fresques aux personnages mystérieux et que le groupe a découvert au hasard d'une ballade dans les rues parisiennes, est venue " croquer "l'univers visuel de l'Eternité la pluie. Au printemps 2016, ils ont repris le chemin de la scène avec 2 prestations remarquées sur la scène du NINKASI KAO et ont commencé à écrire les 8 titres de leur nouvel album dont le titre " Porno Capital " laisse suggéré une immersion dans la jungle contemplative de notre décadence (sortie prévue en MAI 2017). Pour ce 2è Album Bertrand Chavanelle, batteur historique de Digitipus (et Ex Triste Sire), a laissé les baguettes à Régis Gueyffier (batteur des " Good ones ") pour 3 titres et à Erik " lapdrummer " pour 5 titres (ex. batteur des dory4) qui, officiellement, intègre le groupe.