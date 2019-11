Actualités : Au 03 novembre 2019 : Deux nouveaux morceaux Cajun Panther et Rhum&Coke en diffusion Au 29 août 2018 : Clip en préparation Line Up : Christian LAURENT (Chris) : Chant Lead

Jean Christophe VIGNON (JC) : Guitare Solo / Choeurs

Allan Gabet (ALLAN) : Guitare Rythmique /Choeurs

Gabriel WEYER (GAB) : Guitare Basse /Choeurs

Bruno PAILLE (NONO) : Batterie /Choeurs Biographie : Nourris aux sonorités du rock'n'roll et en particulier du groupe Américain LITTLE CEASAR,

C'est en 2016 que les 5 boys issus du vivier rock Amiénois ont démarré l'aventure DND. Avec un répertoire 100 % Little Caesar balayant les années du groupe (1987-2017), le groupe a pu poser son empreinte sur les scènes de la région Amiénoise et connaitre ses premiers succès (Vainqueur du tremplin vim's art), ce qui l'a décidé d'enfoncer le clou en multipliant les apparitions tous azimuts, depuis le bar jusqu'aux scènes des festivals et autres....Rock puissant Qui lie un rock pur et dur, avec des racines blues. Des titres crus et énergiques juste comme il faut, on bouge, on tape du pied et on se surprend même à reprendre en choeur les refrains particulièrement entrainant.LITTLE CEASAR est un groupe de hard rock Californien, une mélange d'AC/DC, de GUN'S, AEROSMITH, avec des riffs de guitare tranchants et portés par la voix de Ron Young. LITTLE CEASAR est l'un de ces groupes qui savent rester fidèles à leur style, à leur ligne de conduite sans concession. Du rock pur et dur comme on aime.