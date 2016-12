Actualités :

Au 07 Juin 2016:

Dog'N'Style sort un nouveau titre.

Au 25 Août 2015 :

Le groupe prépare actuellement une tournée en Espagne et dans le sud de la France pour le mois d'octobre 2015. Un Album est en cours de conception et sera enregistré au courant de l'année 2016.

Line up :

Greg Hal : Vocals / Guitar

Yan Pierrat : Guitar / Vocals

Robin Robs : Bass / Vocals

Vincent Pierrel : Drum

Biographie :

Dog'N'Style est un hybride, façonné avec un Rock puissant et des accents de Stoner. Gros son et rythmiques entraînantes gara ntissent un set brut et énergique.

La formation s'est vu naître en 2013, autour des comptoirs spinaliens.



Enrichie par différentes influences, Dog'N'Style développe un Rock'n'Roll efficace et taillé pour la scène. Une musique à la fois énergique, lourde, mais également tournée vers le Groove.



Après une première série de lives dans la région et la mise en ligne d'un teaser voluptueux, Dog'N'Style a sorti un premier EP eponyme en janvier 2015. La collaboration avec Clément Decrock (Boss Hog Studio) et Guillaume Bideau (Mnemic / One Way Mirror) pour la production vocale a abouti à un premier opus accueilli favorablement par le public et la critique.



En avril 2015, une première tournée française a permis au groupe de défendre son disque au delà des frontières de Lorraine. En mai, une seconde tournée de onze dates organisée en Russie a donné l'opportunité à la formation de se confronter aux scènes internationales.

En Juillet 2015, le premier clip du groupe a officiellement été mis en ligne.