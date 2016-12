Easy Combo

Actualité:

au 15 Mars 2016:

Promotion du troisième album, Easy Steady Show line up: Gilles Roblin : Batterie / Choeurs

Sébastien Bonnard : Claviers / Choeurs

David Reignier : Basse / Choeurs Biographie: EASYCOMBO : Quatre pour faire du bruit ! Hiver 2009, Gilles, David et Pierre se sont regroupés en puisant l'énergie dans leurs influences communes, British, Jamaïcaines et Rock'n'Roll. Basés à Chambéry, en savoie, le combo s'est formé naturellement et simplement (d'où le nom), après plus de 15 ans et 500 concerts dans d'autres formations. Gilles a déjà usé maintes baguettes aux côtés des Valseuses, des Lolipopers (avec Pierre au chant et David à la trompette), des Juanitos et des Sleng Teng (+ David à la basse) puis des Ramoneurs.

David a fait groover ses 4 cordes et sa trompette parmi les Vindicators, les Juanitos, les Lolipopers, Sleng Teng et Limbo deluxe.

Pierre a gratté, chanté et hurlé avec Klame, les Lolipopers, Lamalis et Limbo Deluxe (aux côtés de David à la basse). Résolument Rock'n'roll dans l'approche de la musique, c'est dans ce même esprit qu'ils ont enregistré leurs premiers titres sous la houlette de Djepee SoundDestroyer qui fait désormais partie intégrante du groupe. Après un premier album “FREE YOUR MIND” (2011), EASYCOMBO pousse le bouchon encore plus loin avec “IT'S AMAZING !!” (2013), en huit titres rock-désaxé, punk-conformiste, ska-branlant...

Seb, new organ boy, qui a lui aussi toasté et sautillé auprès des Shylom, Nesta Djembs et autres Indica Family, fait maintenant cracher son orgue hammond, sa voix et son mélodica pour vous amener danser encore plus haut et plus fort...!! Le troisième volet de la saga EASYCOMBO - " EASY STEADY GO " - est désormais disponible depuis le 10 décembre 2015 !! And now...Amigos !! Montez le son !...et soyez les bienvenus dans le JAMAICA ROCK !!