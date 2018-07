Ecs Brogh'n

Le groupe est composé de 3 membres, John à au chant, Colin à la guitare et Quentin à la batterie. Nous sommesbasés sur Bonneville et Cluses. Le projet est né fin2016, début 2017. A la fin de l'année 2017 nous avons sorti un EP éponyme avec PTPrecords. Nous sommes en train de travailler sur de nombreux projets, à savoir un courtmétrage et un livre et encore plein d'autres surprises! Le groupe est né sur les cendres degravitationnaldownfall un groupe deathmetal mélodique, Ecsbrogh'n quant à lui est partissur un thème plutôt orienté expérimental (cfmathcore, et cætera...) avec des influencestrès variées allant de la musique massique, dodécaphonique, sérielle, du free jazz aumathcore en passant par le black metal, le grindcore et le hardcore. Nous avons fait de nombreux concerts entre la Suisse et la France et plein d'autres sont à venir.

