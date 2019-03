Actualités : Au 15 mars 2019 : Sortie du nouvel album : Hangar de Fous !

Le 4ème album, un live suant et Beans à souhait Au 04 Mars 2017: - Les Electric Beans ont sorti un clip sur le titre "Jack"

- Les Electric Beans rappelés pour être têtes d'affiche du Festival Moul'Stock à Charron (17)

- Les Electric Beans était dans Rockenfolie l'émission le 2 mars PODCAST Au 06 Décembre: De retour en Noir le dernier album est enfin disponible. Au 03 Novembre:

- Le nouvel album des Electric Beans, qui sortira le 22 novembre, se nomme "De Retour en Noir".

- Les Electric Beans partent en tournée dans toute la France (Dates dans la rubrique concert) Au 15 Mars 2016 : Le 11 mars, sortie du 2ème clip, le titre " Jack ", extrait du concert " Sans Modération " Sans modération entre en diffusion sur RockenFolie ! La fiche groupe de Rockenfolie est mise à jour ! Retrouvez toutes les chroniques de Sans modération sur www.electricbeans.fr Line Up : Cardinet Arnaud (Arno) : Chanteur / Auteur Rambaud Philippe (Phil) : Bassiste / Choeurs / Compositeur Coirier Ludovic (Ludo) : Guitariste / Compositeur Valentin François (Frfr) : Batteur / Compositeur Biographie : Le mouvement Modern Punk est né en juin 2011 près de Niort en Californie mais son essor date véritablement du 22 septembre 2014, jour de la sortie mondiale de son album fondateur : " Sobres et en Sourdine ".

Cette pépite, symbole ésotérique de la naissance du mouvement aujourd'hui chassée par les collectionneurs, fût une fulgurante rampe de lancement pour le groupe qui en sera éternellement l'égérie : les Electric Beans.

Selon les plus éminents analystes musicologues cet opus a gravé dans le marbre les règles immuables du genre : une énergie permanente, une rythmique qui s'adapte à l'ambiance de chaque morceau, des solos de guitare aux accents tantôt rock parfois metal, des pochettes avec un haricot rouge, des fois des breaks, de temps en temps des relances, presque toujours des mélodies... ou pas... enfin ça dépend des titres... mouais et encore... quoique...mais pas que...bref... une totale liberté de choix artistiques.

Il faut dire aussi que l'éclectisme des influences initiales de la maison Beans frise l'auberge espagnole : trash, fusion, rock, heavy metal, électro-jazz-manouche-breton... Les Electric Beans se permettent tout et font ce qu'ils veulent pour, in fine, servir leur arme fatale la plus originale : le texte.

Car c'est bien là le point G central du mouvement Modern Punk : une entière liberté de parole, nourrie par des rimes acides et drôles, où le 1er degré est viscéralement prohibé et où celui qui ne rit pas... est souvent celui qui n'a pas compris...

Dans cet univers qu'ils embrassent avec passion, les Electric Beans font donc office de comète emblématique. 4 fois de suite élus par eux-mêmes Meilleur Groupe Français de Hard Rock Niortais en Kilt, les Beans ont anéantis 2016 les bras chargés de cadeaux.

Dès février, pour éviter une vague de suicides et d'entrée dans les ordres liés à l'attente du nouvel opus studio, les Beans ont proposé une subtile mise en bouche : Sans Modération.

Avec au menu un inédit, 7 titres du 1er album, un morceau caché et 5 morceaux du 3ème album, Sans Modération est un album live épicé et généreux qui nous sert les Electric Beans avec leur meilleur assaisonnement.

Avec ces soixante huit minutes de Modern Punk, les Beans nous délivrent alors un message fort : leur style musical prend toute sa saveur en live. Son essence naturelle est faite de concerts, sans compromis ni retenue, où les Electric Beans s'offrent le plus souvent à un parterre de fayots rouges dodelinants, festoyants, chantants, bondissants... en un mot : heureux.

Ensuite, le 22 novembre les affamés furent comblés avec l'arrivée de De Retour en Noir, le 3ème album, fêté comme un Big Mac en rentrant de Koh Lantah...

Il fallut alors aux Beans quelques mois pour recharger leur hotte et repartir au combat... C'est là que la De Lorean les envoie le 22 janvier 2019 de notre ère : jour de la sortie du 4ème Album Hangar de Fous !. Un live atomique, quasiment surprise, enregistré un soir d'Halloween... Une sorte de magie noire punk !