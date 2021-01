RockenFolie N5 Edition Karting reçoit Electric Sound !!! le groupe faces à faces avec Serge Le Barbare et le Docteur Eultofio pour plus d'une heure d'interview illustrée d'extraits de "Therapy", le dernier opus du band et des chroniques réglées au quart de poil par Eric Laspales Dickinson et les enKartés, le Professeur Xavier, Miss Tibouchon, Messire Darta avec Fields of Næcluda, Blur, Baka D&P et DEATHAWAITS, Jean-Pierre "Flute-Rock Multigammes"Moulin, HAWK, Quiet Whales, etc...

552 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line