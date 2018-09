Détails de diffusion du titre : Des rêves oubliés Nouveau ! Première diffusion : Friday 14 september at 02h06 Dernière diffusion : Today at 01h02 2 diffusions depuis wednesday 5 april 2017 : Today at 01h02 Friday 14 september at 02h06

Multi instrumentiste autodidacte, Emale apprend de ses rencontres et des formations folk, rock, reggae dans lesquelles elle s'investit depuis toute jeune. Tout d'abord percussionniste, guitariste / choriste dans différents groupes de Saône et Loire, c'est en 2007 qu'elle décide de se consacrer à l'écriture de son propre projet. Après une première auto-production, S o u s l e C e r i s i e r en 2011, l'envie de partager ses compositions et de travailler en groupe l'amène à voyager et à collaborer avec des musiciens d'autres horizons.

