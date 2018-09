Détails de diffusion du titre : Intègre Première diffusion : Wednesday 8 august at 11h42 Dernière diffusion : Today at 04h09 2 diffusions depuis tuesday 4 april 2017 : Today at 04h09 Wednesday 8 august at 11h42

Multi instrumentiste autodidacte, Emale apprend de ses rencontres et des formations folk, rock, reggae dans lesquelles elle s'investit depuis toute jeune. Tout d'abord percussionniste, guitariste / choriste dans différents groupes de Saône et Loire, c'est en 2007 qu'elle décide de se consacrer à l'écriture de son propre projet. Après une première auto-production, S o u s l e C e r i s i e r en 2011, l'envie de partager ses compositions et de travailler en groupe l'amène à voyager et à collaborer avec des musiciens d'autres horizons.

