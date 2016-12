Actualités : Au 09 Juillet 2016: nous sommes désormais 4 dans ENDLESS SUNDOWN! On est vraiment content d'accueillir Barth (ex Paranoid Sky) parmis nous, il assurera le rôle de chanteur lead. Line Up : Victor Erler : Chanteur / Guitariste Julien Mailland : Bassiste / Choeurs Quentin Machtelinckx : Batterie Barth: Chant Biographie : ENDLESS SUNDOWN s'est formé en 2014. En moins d'un an d'existence, le groupe monte rapidement sur scène et enchaîne les concerts - "Les parties instrumentales sont inventives et nous constatons immédiatement qu'il y a un sérieux effort de recherche, à la fois dans la texture du son que dans l'écriture des morceaux. Le power-trio, d'un fort niveau technique, est de plus très à l'aise et dynamique sur scène" Sons Of Metal, 02/02/14 - Dans cette bonne dynamique, Endless Sundown enregistre au printemps au studio Fux Prod son premier single "In Brackets", dont le clip réalisé par Jeff Loch (Arctic Production) sort en septembre 2014. Ce dernier est très bien accueilli par la critique et largement diffusé sur les radios web et FM - "Un très beau titre qui délivre de belles émotions avec cette variation tout le long entre passages plus doux et d'autres plus puissants. Il y a une belle énergie et en même temps quelque chose qui nous captive et fait s'arrêter le temps durant lequel on fixe les images du clip" AmalgameMusical WebzineCourant 2015, Endless Sundown sors son premier EP "FEAR OF MISSING OUT", celui-ci fut très bien accueillis par les média français et étranger, s'en est suivis de nombreux concerts. 2016 marque l'année de la mutation du groupe avec l'arrivée au chant lead de Barth (Ex Paranoid Sky).