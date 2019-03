Le projet Ergot est nait en 2003 sous forme de rock pop classique. A l'époque les chansons étaient sous forme conventionnelle (couplet et refrain). Le groupe était formé de quatre lycéens : un batteur, un bassiste et deux guitaristes dont un chanteur parmi les deux. L'enregistrement d'un EP jamais publiée de deux titres à suivi en 2007 après deux années de concerts sur la commune du lycée. Puis le groupe a perdu le guitariste et le bassiste pour cause de changement de situation familiale. C'est alors que le projet s'est mis en pause. A ce moment-là, le projet commençait à ressembler à la forme actuelle c'est-à-dire à un système sans couplet/refrain. Cette volonté artistique est nait par l'envie de sortir du terrain battu et d'un besoin d'introduire plus de mélodies dans les compositions.

