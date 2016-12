Actualités : Au 22 Décembre 2016: Une dizaine de concerts est déjà prévue un peu partout en France pour le début d'année 2017 et nous attendons confirmation de quelques unes encore. Notre deuxième EP sortira en Mars 2017, et un clip devrait l'accompagner. Les T-Shirts ont été commandés, vous pourrez très probablement vous les procurer à nos prochains concerts ! Des photos à découvrir en galerie. Au 09 janvier 2016 : Pour 2016 nous avons pour objectif de sortir un clip et un deuxième EP (Compos et enregistrement en cours). Nous comptons également faire un maximum de concerts et plus particulièrement une tournée en France pendant l'été. Line up : Jourget Olivier : Chanteur / Guitariste Barthélemy Robin (Rob) : Batteur / Choeur Coniglio Anthony (Antho) : Guitariste / Choeur Laurent Béranger (Bèr) : Bassiste / Choeur Biographie : Formé en Septembre 2014 par quatre passionnés de musique, Eve's Bite a deux objectifs : composer une musique originale à la fois puissante, grasse et technique ; et user ses instruments sur scène afin de transmettre son énergie aux spectateurs. Le quatuor a déjà (auto) produit un généreux EP, Dive Into The Vice, sorti en Septembre 2015. Il comporte six titres qui représentent fidèlement le groupe : un mélange de Hard-Rock et de Heavy-Metal modernisés, auquel on ajoute une bonne dose de riffs lourds, le tout enrobé de soli entraînants. La fine équipe est entièrement masculine : Robin martèle sur ses fûts un rythme effréné avec la force et la précision d'un forgeron, tandis que Béranger fait trembler le parquet avec une ligne de basse forte et groovy. Sur cette base, Anthony et Olivier font cracher de leurs amplis à 90°C un son monstrueux sur lequel on peut, parfois, entendre un bon solo bien grinçant. En plus de cette douce mélodie, Olivier est aussi capable de chanter avec beaucoup de coffre et de justesse des paroles pas trop débiles, soutenu aux choeurs par ses trois compères. Eve's Bite a donné plusieurs représentations endiablées durant cette première année d'existence et c'est pourquoi ils veulent réitérer cette expérience aussi souvent que faire se peut. Un deuxième EP est en gestation dans les entrailles du groupe, en attendant, allez les voir pour recevoir ce qu'ils ont à vous donner en pleine face !