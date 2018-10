Acutaltés : Au 7 août 2018 : Existance repart sur les routes pour propager sa musique à travers l'Europe. Line Up : Julian Izard : Lead vocals/guitars

Antoine Poiret : Guitars

Julien Robilliard : Bass

Géry Carbonnelle : Drums Biographie : EXISTANCE a vu le jour fin 2008 par Julian Izard (chant/guitare) avec l'idée de perpétuer une musique qui lui est chère, le Heavy Metal 80's. En 2010 : une démo 4 titres sort afin de démarcher les premiers concerts. 2011 : l'EP 8 titres "Existance" sort dans l'espoir de signer avec un label. En parallèle, les concerts se multiplient dans plusieurs grandes villes Françaises, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas. 2012 : le groupe signe avec le label Allemand "High Roller Records".

Ce label distribuera l'EP éponyme en format CD et vinyle. La même année des changements de line-up interviennent, Antoine Poiret (guitare) rejoint le groupe. 2013 : Le premier album "Steel Alive" est enregistré en France et masterisé à Los Angeles (USA) par MaorAppelbaum (Halford, Dokken, YngwieMalmsteen...) 2014 : Existance signe ce premier opus chez Mausoleum Records et reçoit une bonne critique à travers le monde. Les concerts se multiplient pendant le "Steel Alive Tour" avec des passages dans plusieurs festivals comme le PPM Fest en Belgique avec Saxon, au Dokkem' Open Air aux Pays-Bas avec Gamma Ray et Metal Church, mais aussi des premières parties pour Adrian Vandenberg, Joe Lynn Turner, SkullFist et EvilInvaders. 2015 : Les concerts continuent, et l'été sera consacré à l'écriture de nouveaux titres en vue d'un deuxième album pour l'année suivante. .

2016 : Après de nouveau changement de line-up, Julien Robilliard(basse) rejoint la formation.

Le groupe rentre en studio pour l'enregistrement du second album

"Breaking The Rock", qui sera également masterisé à Los Angeles par MaorAppelbaum

Le CD produit par "Black Viper Records" sort en fin d'année et rencontre un vif succès dans plusieurs pays étrangers. Quelques titres sont diffusés sur des radios Américaines et Anglaises.

Un contrat est signé avec le label "Spiritual Beast" pour la distribution de l'album au Japon. 2017 : Existance enchaine les concerts en France et en Belgique pour promouvoir "Breaking The Rock". Le groupe prend l'avion en juillet vers la Bulgarie pour jouer au Hills of Rock avec Evanescence, Epica, ThreeDays Grace et Guano Apes.

Géry Carbonnelle, un ami de longue date, rejoint officiellement la formation derrière la batterie en Septembre.

Depuis, Existance repart sur les routes pour propager sa musique à travers l'Europe.

"Heavy Metal in your veins, Fury in your brain !"