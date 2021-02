Actualités: Au 29 juillet 2020 : Nouveau clip Bonzaï Au 12 avril 2020 : Un nouveau titre "Son of a Gun" en diffusion Au 15 novembre 2019 : FOLSOM vous présente Son of a Gun! Nouveau morceau, nouveau clip ! Au 10 juillet 2019 : Hello !! Voici des news de FOLSOM qui soutiennent activement le Collectif ARTYPIQUE ...et voilà de quoi il s'agit: Vous connaissez tous l'histoire de Blues Brothers. Voici une histoire contemporaine à laquelle vous pouvez participer ! Et nous avons bien besoin de vous ! Tels que les Blues Brothers partent " en mission " pour sauver l'orphelinat, Majid Kabdani réunit depuis bientôt 10 ans des artistes afin de soutenir cette cause qui nous est tous chère " lutter pour l'inclusion des handicapés, une meilleure prise en charge du handicap " et plus particulièrement l'activité de http://ib-prod.fr/ Et l'histoire continue avec panache et détermination ! Le collectif ARTYPIQUE, accompagné de FOLSOM, reprend la route !

Nous vous avons a préparé une soirée bien ROCK, chargée de good vibes !

Laissez-vous surprendre par l'énergie de la passion ROCK qui efface toute différence et laisse place à la FETE !!! Nous avons 3 dates prévues dans la Région entre Montpellier et Toulouse ! Venez nous voir : Le 20 août au Secret Place, Montpellier https://www.facebook.com/events/474305673380240/ Le 21 août au Spot à Frontignan https://www.facebook.com/events/2056578337784218/ Le 23 août à l'Usine à Toulouse ! https://www.facebook.com/events/1188814381464098/ Comme les Blues Brothers nous devons déjouer plein de contraintes et inventer chaque jour notre quotidien. Un petit coup de projecteur sur notre travail sera hautement apprécié ! Nous sommes dispos pour tout partenariat, interview et infiniment reconnaissants de tout soutien ! Alors, on se retrouve autour de quelle date? VENEZ à la plage avec nous! Une belle journée Au 13 Février 2018: Nous sommes super fiers que FOLSOM a été sélectionné au tremplin Vim/art Votre soutien nous sera infiniment précieux! pour les soutenir suis le lien Au 03 Février 2017: Après la sortie du clip cannibal, un autre clip en cours de préparation + édition vinyle remasterisée avec morceaux inédits courant mars. Line up: GARCIN Florian : guitariste lead CATTET Peter : chanteur/guitariste FLANK Léo : Batteur DEFRANOUX Théo : Bassiste Biographie: FOLSOM est un quatuor heavy blues rock, énergique et déjanté, formé en 2013. Ils produisent une musique marquée par un groove agressif, puisant dans le blues, la country et l'atmosphère southern rock; avec une approche transgressive de ces esthétiques. Influencés par des groupes tels que Clutch, Rage Against the Machines ou encore les Red Hot Chili Peppers, ils focalisent leur live autour de l'histoire de Johnny Reb, personnage fictif subversif enfermé dans la prison de Folsom, et rêvant d'évasion...