Faith In Agony sort son premier EP éponyme en Octobre 2016 et défend aujourd'hui son nouvel opus "Do Not Repeat".

Sorti tout droit d'un garage des 90's, Faith In Agony, groupe de metal alternatif émergent se caractérise par des mélodies saisissantes, des riffs efficaces et des harmonies vocales persistantes. Le quatuor se survolte et mêle à la fois dynamique et nuances. De quoi tenir une tension presque palpable...

