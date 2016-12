Fallen Lillies

De la disto à gogo et un son saturé bien comme on l'aime. Pas de style défini, si on doit parler d'inspiration alors on dira, le heavy rock et le garage.

Parce qu'on est 4 nanas qui font la fête, qui traînent dans les salles de concerts, dont le vernis est écaillé, et qui ne cherchent pas à rentrer dans le moule de la femme qui attend gentiment qu'on lui ramène sa pantoufle de verre. Les clichés, les attitudes qu'on attribue à la femme parfaite, nous on s'en fout, et on le dit!

