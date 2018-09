Actualités :

Au 18 juillet 2018 :

Ca y est, le NOUVEL ALBUM des Fastened Furious,10 ans plus tarés, est enfin sorti !

13 titres de pur plaisir, 52 minutes de rock et de délire, des compos et quelques reprises même, les FF ont frappé fort avec ce nouvel opus à découvrir de toute urgence...

Ecoutez l'interview des FF en podcast sur Rockenfolie, téléchargez l'album sur Amazon, Itunes, Spotify et compagnie... ou commander le CD directement sur leur boutique en ligne http://www.fastenedfurious.com/boutique.html

Au 29 Août 2017:

Le groupe a tourné un nouveau clip qui sortira en même temps que le nouvel album, donc pas avant fin 2017... mais en attendant, voici 3 images exclusives du tournage de ce chef d'oeuvre complètement furious " Le fils des naturistes" ;)

Ils vont essayer de se concentrer vraiment sur le nouvel album "11 ans plus tarés"... à suivre !

Au 17Mai 2017:

La campagne de financement Ulule est finie, objectif atteint : on a récolté plus de 3000Euros ! ce qui nous permettra de mener à bien notre projet de nouvel album et de prévoir un nouveau clip aussi déjanté que celui de "Non pas ce soir" pour 2018...

Au 04 Mai 2017:

Le groupe sort un nouveau vidéoclip à voir ici.

Line Up :

Benjamin Schuler " Schul " : Guitariste / Chanteur Jean-Michel Teutonico "JM" : Bassiste Chanteur Loic Dubois "Lolo" : Guitariste / Soliste David Cabasson "Krok " : Moissonneur-Batteur

Biographie :

Un concentré de Rock et d'Humour !!



“On fait du rock, du métal... ouais du puuuuuunk ! et même de la valse... un poquito de ska sur des mélodies pop”

Et les FASTENED FURIOUS auraient même pu rajouter “du blues, du jazz, du reggae, de la musique hawaïenne ou bien encore du kazatchok...” mais ça ne rentrait pas dans les paroles d'une chanson qui les présente bien : La Fastenade, extrait du tout nouvel album “10 ans plus tarés”.



FF c'est une véritable poêlée Marseillo-Parigo-Lyonnaise qui balance depuis 2007 un concentré de Rock et d'Humour, à déguster sans modération !

Dans la mouvance Pop Punk Rock, il est en effet difficile de les étiqueter, puisque les 4 poivrons n'aiment pas la monotonie. Sur scène et dans les bacs (à légumes surtout) ils mélangent compos et reprises, et ne demandent qu'à transmettre leur énergie et leur plaisir à un public qui va de 7 à 77 ans, plus ou moins...