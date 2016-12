Actualités : Au 20 Novembre 2016: Le groupe est à l'heure actuel en studio, restez attentif! Au 31 Août 2016 : Après 3 supers concerts devant plusieurs centaines de personnes cet été en "Nouvelle Aquitaine" (Sanguinet, Royan, Angoulême), on ne jouera plus avant le 31/10 à RENNES, unique concert de la fin d'année 2016, afin d'essayer de finir l'enregistrement de l'album dans les temps ou presque... :) Le concert à Rennes sera gratuit pour tout le public qui participera par la même occasion au tournage du nouveau clip officiel des FF: "Non pas ce soir", alors venez nombreux! (bientôt plus d'info...) Au 17 Mars 2016 : C'est assez calme niveau actu live en ce moment pour les Fastened Furious puisque nous sommes en plein enregistrement du nouvel album... on ne reprend pas les concerts avant le 11/06 à Morestel (38)! Allez, pour lâcher quelques infos en exclu pour Rockenfolie, voilà les titres qui seront présents sur l'album (dans le désordre...) et qu'on a hâte de vous faire découvrir mais ça sera pas avant fin 2016 : - Non pas ce soir - La lueur (Nananana) - Un nouvel avenir - Chiot Time - La Fastenade - Poisson d'avril - Mon chat à dorer - Chercher l'instru 2, le retour de Galilée - Le fils des naturistes - La fin du monde - Le poinçonneur des Lilas (cover de Serge Gainsbourg) - Happy (cover de Pharell Williams) - Daniela (cover de Elmer Food Beat) Line Up : Benjamin Schuler " Schul " : Guitariste / Chanteur Jean-Michel Teutonico "JM" : Bassiste Chanteur Loic Dubois "Lolo" : Guitariste / Soliste David Cabasson "Krok " : Moissonneur-Batteur Biographie : Un concentré de Rock et de Bonne humeur !! Les Fastened Furious se sont rencontrés en septembre 2006 sur le campus de Grenoble (comme quoi ça sert l'école !). Après une courte période durant laquelle ils ne jouaient que des reprises, Schul à la guitare rythmique et au chant, Lolo à la guitare soliste, J-M à la basse et au chant ainsi que Krok à la batterie se sont mis à composer. Riches de multiples influences rock (allant de Blink 182 à Metallica en passant par Mireille Matthieu...ou pas), ils définissent leur style comme étant du Power Pop Punk Rock : Power pour la puissance de leur son et l'énergie dégagée sur scène ; Punk pour le tempo souvent très rapide et leur côté anticonformistes ; Rock, c'est le socle ; Pop pour les mélodies entraînantes et faciles retenir. Certes, les Fastened Furious, ou Furieux Attachés sont " bilingual " comme en témoigne leur nom de groupe. Cependant, ils ont choisi de chanter en français afin de transmettre au public des messages rarement engagés, drôles souvent! Gare aux jeux de mots et autres figures de styles, qui sauront décrocher un sourire même aux plus grincheux ! Les chansons se suivent mais ne se ressemblent pas, et c'est entre autre, ce qui fait l'originalité des Fastened Furious qui vous en font voir de toutes les couleurs. Fastened Furious est surtout un groupe de scène. Incarnant chacun un poivron aux couleurs et aux caractères différents, ils sont complices avec le public, font des blagues à n'en plus finir, utilisent des accessoires en tous genres et une flopée d'effets spéciaux digne de Steven Spielbeurk, leur voisin du dessous... Ils ne se privent pas de reprendre des grands classiques du rock international, de Téléphone à Muse, de Franz Ferdinand à Greenday en passant Nina, Gainsbourg ou même Michel Telo en version pop punk... Bref, plus qu'un concert, c'est un vrai divertissement qui séduit de 7 à 77 ans. Ils se produisent d'abord à l'occasion de nombreuses soirées étudiantes sur Grenoble (gala, concerts associatifs...), puis dans des bars-concerts un peu partout en Rhône-Alpes, puis sur des scènes aux 4 coins de la France (Lille, Caen, Paris, Narbonne, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse, la cote ouest de Hossegor à Cherbourg, et bien d'autres encore). Leur musique a même dépassé les frontières françaises pour être jouée lors d'une fête française en Allemagne, à Sigmaringen. De plus, ils participent régulièrement à des tremplins. Ainsi, ils ont été vainqueurs des "Tremplins de l'Isère", dans la catégorie " soft rock ". Ils ne souhaitent bien évidemment pas s'arrêter en si bon chemin et cherchent à diffuser leurs musiques et leur univers déjanté à travers la France et les pays francophones. Après une bonne centaine de concerts, un premier album fait maison, et un EP 3 titres en studio + leur premier clip pro en 2010, les Fastened Furious sortent le grand jeu en 2012 avec leur nouvel album "Sors tes couverts" disponible depuis mai 2012 sur toutes les plateformes de téléchargement et pendant les nom (soutenu par l'association PpP Rock Records). Avec en plus la participation remarquable des chanteuses du groupe RazRockette, sur leur single "Faire le premier pas", les FF signent là un bel album, plein d'énergie et de fraicheur, à déguster sans modération. Les 4 poivrons sont arrivés à maturité, mais ils ont su garder leur côté givré... Enfin, ils possèdent une fibre marketing et commerciale développée avec tout le merchandising inimaginable pour les plus grands fans, à savoir T-shirts, stickers, strings, photos dédicacées, bisous baveux, posters A0, papiers peints, papiers toilettes, brosses à chiotte, et pleins d'autres surprises... Alors n'oubliez pas, "Sors tes couverts!"