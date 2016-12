Actualité : Au 17 Octobre 2016: Le groupe est à la recherche d'un nouveau batteur: "Nous avons un projet, tu es batteur, sérieux et pas éphémère, avec un vrai désire, d'intégrer un groupe pour du long terme tu aimes la composition. Tu es dans notre secteur géographique, et tu peux assurer au minimum une népète, par semaine dans un véritable studio professionnel au Plan / Ris-Orangis.

Alors tu as trouvé ton groupe.

FEENIXS est un groupe pop Rock français.

Dynamisme, musicalité et originalité sont les notes colorées qui nous donnent l'envie de partager une musique expressive, émotionnelle" Au 19 Mars 2016: Le groupe accueil Un Guitariste et un nouveau batteur!! le groupe posséde aussi désormais un site Web Line Up : Isabelle DEVRED : Chanteuse Serge MOULY : Bassiste Alain ELIXE : Guitariste Bruno IMMORDINO : Guitariste Biographie : Une passion commune pour le Pop/Rock réunit ces musiciens venant de la scène rock, blues. L'histoire à commencé en septembre 2015, lors d'un concert. C'était alors une bande d'anciens compagnons de scène que l'amitié, la complicité et le plaisir de jouer ensemble avaient définitivement soudés, pour s'investir dans un projet plus ambitieux et original, une voix, celle de la chanteuse , un guitariste rythmique rejoint le groupe.

Le succès et le plaisir sur scène étant au rendez -vous, il n'en fallait pas plus pour que l'équipe décide de poursuivre l'aventure. Aujourd'hui c'est toujours avec le même bonheur que les Feenixs composent en Français, des voix chaudes et épicées, des riffs de guitare à la Lukather, une rythmique bien frappée à la Gilmour, avec une bonne dose de basse rythm'n'blues, un batteur venu d'une autre planete, quelques mesures de funk,.... le cocktail Feenixs, au service du Pop/Rock et quelques reprises à la Tina pour le fun.