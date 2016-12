Actualités : Au 21 Octobre 2016: Le groupe vous propose une nouvelle photo. Au 01 janvier 2016 : le groupe est entré en studio pour enregistrer son nouvel album, qui s'appellera Legends of the Grail. Il sera entièrement consacré au roi Arthur et aux chevaliers de la Table ronde.

Nous vous tiendrons informés de l'avancement du projet (et notamment du lancement prochain d'un crowdfunding). Line Up : Sylvère Jandel: Guitare / Chant Tristan Bor : Guitare

Jordan Lavaut : Basse

Kévin Keiser : Batterie

Bruno Giglio : Violon

Elsa Thouvenot : Chant / Violon Biographie : Puisant son inspiration dans le folklore et les légendes nordiques, Fenrir est le fruit d'une alliance forgée entre le métal et la musique celtique. Pièce maîtresse de la formation, c'est le violon, porté par une rythmique puissante et très présente, qui donne au groupe toute son originalité. Sur cette base musicale, une voix aérienne et envoûtante vient conter, à la manière des bardes celtes, les aventures des dieux et des héros d'antan. Chaque prestation de Fenrir est une plongée visuelle dans l'univers épique du groupe, entre les kilts, les peintures de guerre et les robes médiévales. Danses endiablées, douces ballades et gros riffs de métal s'enchaînent, s'alternent et se mélangent pour donner un set au son unique et à l'énergie explosive. " Echoes of the Wolf " est le premier album du groupe, après deux EP salués très positivement par la critique, enregistré, mixé et masterisé au MonStudio à Nancy, par Yann Klimezyk (MyPollux). Une heure de musique intense, résolument métal, définitivement folk.