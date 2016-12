Fernand Pena

Actualité : Au 11 Septembre 2014 : Entrée en diffusion du titre : Night extrait de l'album à venir !! En écoute dans cette page et en diffusion sur Rockenfolie, la webradio !! Au 31 octobre 2013 : Ajout d'un nouveau titre en diffusion + écourte dans cette page " My spectre "extrait de l'album à venir Biographie : Fernand Péna fait partie de ces illustres inconnus qui survivent de la musique depuis presque 40 ans. Ceux qui ont vécu la révolution musicale des seventies et continuent leur petit bonhomme de chemin. Et oui, il en reste ! Nouvel album "Ode to William Blake" Rock songs from Words of the Mind. Entièrement consacré à W. Blake Poète, peintre, graveur, philosophe (1757-1827). livret de 50 pages sur sa vie, ses relations, ses oeuvres et les textes des poèmes chantés. le staff Rockenfolie vous conseille vivement d'aller visiter son site internet ( riche d'expériences et de sincérité ) Pendant que les chaussttees noirs et les chats sauvages ridiculisent le rock, nous jouons déjà, les Who ou les Beatles ....

"ce jour la j'ai donné mon drapeau Anglais à la bande de blousons noirs montés sur la scène. Après ça je ne serais plus jamais emm.. dans la cité Salengro près de chez moi. Les loubards n'aimaient pas trop les mecs aux cheveux longs !" F.P. Pour Fernand depuis 68, les groupent succèdent aux groupes mèlés à diverses expériences musicales (musiques de spectacles, chansons pour enfants, studio etc.).

Période seventies, tournée vers le rock anglo-américain et la Beat generation (Tom Waits, Zappa, Airplane, C,S,N,Y, Lou Reed, Dylan etc.......)