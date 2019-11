Fields of Naecluda

Détails de diffusion du titre : Sea of Clouds Nouveau ! Première diffusion : Today at 17h24 Dernière diffusion : Today at 17h24 Une diffusion depuis sunday 13 may 2018 : Today at 17h24

Fields of Næcluda a été initié en 2018 par Michel Teyssier (composition/basse/chant) qui écrit et enregistre les premières pistes en solo depuis son home-studio avant d'être rejoint par la suite par Mathieu Schricke (batterie) ; puis encore un peu plus tard par Steven Segarra (guitare, Wedingoth) pour les premiers concerts. Ensemble, ils affinent pendant plusieurs mois la musique du projet qui évolue entre rock alternatif progressif et ambient/metal, pour confectionner un premier album à paraître au second semestre 2019 et se trouvant à la croisée des (micro)-sillons, pour un résultat tantôt onirique, tantôt poétique, mais également énergique et puissant.

158 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line