Actualités : Au 22 novembre 2020 : Nous sortons le 28 novembre un live nommé Half Live. Nous le sortons également sur notre bandcamp ce jour là, à prix libre. https://naecluda.bandcamp.com/album/half-live Un morceau est en écoute jusqu'au 28, en attendant la sortie. Au 19 octobre 2020 : Trois vidéos de notre passage au Brin de Zinc Au 22 juillet 2020 : Nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée d'Etienne Doucet au sein de Fields of Næcluda Au 22 mai 2020 : Quelques nouvelles du déconfinement chez Fields of Næcluda.

Après cette période de confinement propice à l'introspection, nous avons décidés de nous séparer de Steven, qui sera remplacé dès que possible.

Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets à venir.

Les dates prévues puis annulées à cause du Covid sont en train d'être recalées, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous en saurons plus.

Cette période difficile nous a également permis de trouver le temps de travailler sur de nouvelles choses,

et nous sommes heureux de vous annoncer qu'un deuxième album est en préparation!

Le meilleur reste donc à venir!

Stay tuned!

Mathieu et Michel Au 29 février 2020 : Trois nouvelles vidéos, filmées lors de notre dernier concert au Rock n Eat à Lyon Au 30 janvier 2020 : Deux nouvelles vidéos Au 19 janvier 2020 : Nouvelle vidéo Au 14 décembre 2019 : L'album est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques et de streaming. Le clip de "I See You" est disponible ici Au 23 novembre 2019 : Les précommandes pour l'album sont ouvertes chez le distributeur, voici le lien pour y accéder : https://www.paniermusique.fr/les-cds/4181-fields-of-naecluda-fields-of-naecluda-3760301210634.html



Le tournage du clip s'est bien déroulé, et le montage est en cours. Au 3 novembre 2019 : Sortie officielle de l'album en version physique, numérique et sur les plateformes de streaming le 06 décembre 2019 Préparation et tournage d'un clip Line Up : Teyssier Michel : composition / basse / chant

Schricke Mathieu : batterie

Doucet Etienne : guitare Biographie : Fields of Næcluda a été initié en 2018 par Michel Teyssier (composition/basse/chant) qui écrit

et enregistre les premières pistes en solo depuis son home-studio avant d'être rejoint par la suite par Mathieu Schricke (batterie).

Ensemble, ils affinent la musique du projet qui évolue entre rock alternatif progressif et ambient/metal,

pour confectionner un premier album paru le 6 décembre 2019 via Inouïe Distribution.

La musique et les textes de Fields of Næcluda traduisent des instants forts de la vie, de ceux qui souvent échappent à notre

compréhension du moment. En ressort une atmosphère onirique, poétique, mais également énergique et puissante.

Après les premiers concerts, le line up du groupe se stabilise avec l'arrivée d'Etienne Doucet à la guitare.

Un deuxième album est d'ores et déjà en cours de préparation.