Actualité : Au 03 Novembre 2016: Fraky Hollers vous présente son dernier clip. Au 06 Juillet: Le groupe tease leur prochain clip à voir dans l'onglet vidéos Line Up : Pianina Toni (Toni PI) : Chanteur / Guitariste Brun Antoine (Aybee) : Chanteur / Batteur David Maxime (Max) : Guitariste soliste / Choeurs Remy Pierre (Pi-air) : Bassiste / Choeurs Bigraphie : FREAKY HOLLERS est un groupe de Punk/Metal de la région lyonnaise, fondé en 2013 par Toni PI (Guitare et chant) et Pierre (Basse et Choeurs). Rejoint l'année d'après par Antoine (Batterie et chant), sous le nom de MISTER JIZZ, ils sortent un premier EP intitulé " WHERE IS CHARLES ? ". En 2015, ils complètent leur line-up avec Max (Guitare et choeurs) de SHUT THE FUCK UP et se produisent sur différentes scènes de la région Rhône-Alpes. C'est en fin d'année qu'ils décident de changer de nom pour FREAKY HOLLERS, dans le but d'affirmer une certaine évolution musicale auprès de leur public. Ils sortent leur premier clip " CHEH ", réalisé par Yoann LUIS de BLOCK 8 PRODUCTION et enregistré par Clément MOREAU et Jordan CLERMIDI au STUDIO D'ETABLES. Leur projet pour 2016 est d'enregistrer leur premier album, pour une sortie prévue au printemps.