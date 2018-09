Furiapolis est un groupe de rock alternatif originaire de Marseille, formé en 2009. Avec un style tranchant et percutant, Furiapolis veut s'ancrer dans une démarche artistique moderne du rock en apportant une touche " frenchie " a leurs gros riffs Américains puissants et mélodiques. Leur inspiration très éclectique leur vient de groupes comme Nickelback, les Foo Fighters ou Blink182. Parfois engagé, parfois sentimental, l'univers de Furiapolis fait référence à un large panel d'émotions qui saura parler à une grande majorité. Depuis 2016, le groupe s'oriente vers des chansons en Français comme le titre : " Wheel " ou leur album " Déesses " essentiellement chanté en français. Ce choix artistique permet au groupe de mieux se faire comprendre du publique et d'être plus vrai sur scène, créant ainsi une véritable proximité avec leurs fans.

