Actualités : Au 18 Juin 2015 : Mise en ligne du clip : Every single day !! Voir en section vidéo de cette fiche !! Au 07 Avril 2015 : Garadh vous invite à découvrir son troisième album NEED A CHANGE qui sort le 15 avril 2015. Composé de 12 titres, ce nouvel album entièrement autoproduit, a été enregistré au Kitchen Studio de Genève en décembre 2014 et masterisé au Caduceus Studio de Genève en janvier 2015. Line Up : Edward HAY: Lead Vocal / Lead Guitar Fran HAY: Lead Vocal / Rythm Guitar Matt HAY: Drums Yves MABILLARD: Bass Biographie : Garadh est à la base une histoire de famille. Trois frères: François, Edward et Matthieu Hay, issus de projets musicaux différents, décident d'unir leurs talents musicaux. En 2004, ils rencontrent Yves Mabillard, bassiste et c'est le début de leur envol. Influencés par le rock contemporain, ils produisent en août 2005 une démo de huit titres qui trouve un écho favorable auprès de leur public. Motivés et désireux de partager leur passion commune avec une plus large audience, le groupe entre en studio en 2007. Quelques mois plus tard, leur premier album, ASCENT naît. Assez vite remarquée, la formation donne plusieurs concerts, se retrouve finaliste du Tremplin 2008 du Festival International Guitare en Scène (France), sélectionnée parmi quatre-vingt groupes. Le single, " Remember Me ", a peut-être déjà retenu votre attention, en ayant été diffusé sur les ondes de Couleur 3 et ayant fait l'objet d'un clip vidéo, retenu comme le clip de la semaine lors de sa sortie par la chaine suisse-alémanique SF2. En 2009, Garadh remporte le tremplin suisse du festival français Rock en Stock et peut démontrer tout son talent scénique sur la grande scène du festival. Leur deuxième album, THE BURDEN OF ABSENCE, sort en janvier 2012. Treize titres typés rock le composent. Le premier single de l'album, " Denial ", a fait l'objet d'un clip vidéo qui fait le buzz. En effet, la talentueuse actrice romande, Isabelle Caillat (Quartz 2011) y tient le rôle principal, dans un décor qui est progressivement envahi par les flammes ! Leur deuxième single, " No Rest ", plus rock, a également fait l'objet d'un magnifique clip dans lequel, les quatre musiciens y tiennent, cette fois-ci, le premier rôle. Garadh sort son troisième album le 15 avril 2015. NEED A CHANGE est un album de 12 titres, entièrement autoproduit par le groupe. Il a été enregistré au Kitchen Studio et masterisé au Caduceus Studio, deux studios professionnels de Genève. Le single de ce nouvel opus, " Every single day ", a également fait l'objet d'une captation visuelle sous la réalisation de Blaise Villars qui a officié sur tous les précédents clips de Garadh. La belle aventure de ce groupe ambitieux et talentueux continue !