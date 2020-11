Actualités: Au 15 octobre 2019 : Nouvel album Fucked a Birth Generation en diffusion Au 28 septembre 2019 : Voici notre clip qui annonce l'album à paraitre le 12 Octobre ! Au 19 février 2019 : on vient de terminer l'enregistrement de notre premier album, ça s'est passé en 5 jours intenses du samedi 9/02 au mercredi 13/02 au studio de la ville basse à Laon (02), et maintenant place au mixage ! Au 17 juillet 2018 : Premier LP en préparation. AU 02 Février 2018: Une chronique est a découvrir. Au 9 Janvier 2018: En cours de composition de nouveaux morceaux Line up: Mansard Eddy (Eddy): Chanteur/guitariste

Louis Geoffray (Geoffray): Bassiste

Romano Cédric (Cédric): Batteur Biographie: Garage 9 matraque et met des taloches, ça tombe bien c'est pile poil ce qu'on attend de lui. (...) La déjante des Stooges, entre autres noms de renom (je pense pour ma part de façon récurrente à Motörhead), hante le disque des saint-quentinois." MUZZART (25/7/19) "Nos trois compères multiplient les fausses pistes rythmiques pour mieux nous écraser." MUSIC WAVES (3/9/19) "Se faire plaisir et partager ce plaisir sans prise de tête avec son public, avec une musique pêchue et des refrains à reprendre en choeurs avec le trio." CORE AND CO (14/9/19) "Fucked at birth generation" défouraille les conduits et nettoie les vieux moteurs (à moins que ça ne soit l'inverse)." ILLICO! (10/2019) Mélangez au shaker: - un volume de garage rock - une rasade de stoner - une bonne dose d'énergie punk - une lampée de grunge Vous obtenez Garage 9, power trio rock in your face ! Discographie: - "Cerebral TV" (EP - 2016) - "Fucked at birth generation" (album - 2019) Partage de scènes: - The Deans (Les Elyziks 2017) - Radical suckers (Boué 2017) - Charge 69 et Los Fastidios (La Manufacture de Saint-Quentin 2018) - Red beans & pepper sauce et Darcy (Woodrock festival 2018) - Bukowski (La Manufacture de Saint Quentin 2019)