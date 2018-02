Détails de diffusion du titre : Wanker from the 20th century Nouveau ! Première diffusion : Yesterday at 23h20 Dernière diffusion : Yesterday at 23h20 Une diffusion depuis tuesday 23 august 2016 : Yesterday at 23h20

Nous avons réalisé cette étape encore une fois par nous-mêmes et donc dans une indépendance totale. Cet EP est disponible lors de nos concerts et sur notre site internet, et dans les deux cas, nous le proposons à prix libre : chacun donne ce qu'il veut et repart avec.

22 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line