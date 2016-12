Actualités : Au 16 Novembre 2015 : Le groupe est en train d'enregistrer son album, tranquillement et choisir une date prochaine de sortie, il sera en concert exceptionnel au divan du monde à Paris ce vendredi 20 novembre. Au 24 Mars 2015 : Le groupe vient de remporter le tremplin rock estuaire à Nantes il fera la première partie de Louis Bertignac en juin prochain, le groupe sortira son EP fin avril début mai, et nous jours un peu partout à la métropole et dans toute la France c'est prochains mois. Au 03 Février 2015 : - Ginger et en finale du tremplin rock esturaire le 21 mars prochain à Nantes, ils on dont remporter la demi finale ! - Il enregistre une émissions télé en gohelle le 11 mars pour la sortie de L'EP en mi mars ! le 21 mars jour de la finale, émissions spéciale sur FRANCE BLEU NORD EN ACOUSTIQUE ! - Ginger et en concert le 13 février à la dame C sur Lille ! à 20H ! Voir la section concert en bas de cette fiche !! Au 24 novembre 2014 : Prochain concert le 5 décembre 2014 au Buzz à Paris, la seconde partie du clip Better Place courant janvier pour une sortie du clip au printemps 2015, un second clip du titre Let's bang, sera tournée dans la foulée, le pressage de l EP part d'ici quelques jours, Ginger est finaliste du festival Rock Estuaire 2015, candidat pour le festival Ricard Live. Line Up : Thomas Berthelot : Batteur Franck TRICOCHE Guitare/chant Timithée HERMELLE claviers /chants Guillaume GRUSON basse/chant Biographie : Formé en 2011, GINGER est un groupe de rock composé de 4 musiciens riches de leurs différentes expériences et influences musicales, ils ont réunis leurs talents pour créer l'univers singulier de GINGER. Riffs accrocheurs, ambiances résolument rock enrichies de séquences électro et de textes à la sauce british... Un cocktail détonnant mixé par ces 4 lillois à l'énergie contagieuse... En témoigne l'excellent accueil du public depuis leurs premiers concerts en 2012. GINGER enregistre en juin son premier EP dont la sortie est prévue en janvier 2015. On y retrouve des morceaux résolument danceflloor mêlés à d'autres plus rock, vintage. Afin de permettre au public de suivre l'avancé du projet, le groupe s'investit également dans la création de supports vidéos, ce qui comprend des sessions de répétitions, des concerts et des offs. Le Live reste néanmoins l'objectif premier de GINGER. Des dates de concerts croissantes, des émissions de télévisions et de radios le prouvent. La participation à des tremplins et festivals sert également la volonté du groupe de prétendre à des premières parties et d'accéder à des scènes de plus en plus importantes afin d'élargir son public et d'explorer des univers différents.