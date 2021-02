Biographie :

Goya s'est formé en août 2017 à Lyon, autour des membres Hugo, Dorian et Marius. La

caractéristique notable du groupe est la fusion du rap et du metal tout droit inspirée de la vague

neo metal des années 1990 et 2000, et tend à évoluer de manière à faire communiquer la culture

hip-hop et la culture rock comme des acquis à part entière. Ces derniers pendant l'année qui suit

font plus d'une douzaine de concerts sur Lyon principalement, partageant les scènes avec des

groupes locaux et étrangers à moindre mesure, et sortent en juillet 2018 leur premier single God

Damn accompagné d'un clip. Les sessions studios, les tournages et les concerts atteignant

l'Italie, la Lorraine, le Luxembourg et bien d'autres villes de l'Ouest de la France s'enchainent

jusqu'à la sortie en août 2019 du premier projet, un EP de trois titres se nommant " Goya " et

suivi de trois clips le tout fait en amateur. Subséquemment avec le nouveau batteur Vinc's, le

groupe entre en novembre 2019 au FH Studio à Nancy afin d'enregistrer son premier album

studio. L'objet principal a été de connecter toutes les influences possibles allant de la trap

jusqu'au jazz faisant également lien à des influences electro et metal. Pour ce nouveau projet, il

s'est décidé de faire appel à des professionnels, à l'instar du producteur Anthony Chognard de

CHS Prod' s'étant chargé du mixage et du mastering et du réalisateur de vidéo clip Brice Hincker.

L'envergure du projet consiste à sortir les neuf chansons telles des singles dans le dessein de

faire durer l'album dans le temps, le premier clip pour le titre " Fame " est sorti en septembre

2020 et s'en est suivi les mois futurs la sortie des singles " Billy ", " Bipolar ", " Moshpit " et

" Sugar Man ". Ce qui mène à partir d'octobre 2020 à la signature avec le label indépendant

canadien OMV Records et à l'apparition de certains titres dans la playlist officielle Spotify French

Metal Zone et celle de la Team Nowhere, Children of Nowhere.

Ce qui fait l'identité de Goya en dehors de l'aspect musical, est sa personnalité scénique osée et

humoristique sur scène et sur les réseaux sociaux, épousant ainsi les codes du rap de la nouvelle

école. Ce troisième degré d'humour positionnée sur la tangible de l'honnêteté, l'insulte et la

franchise fera le caractère atypique du groupe, qu'il est possible de voir lors de leurs différents

passages dans les médias non moins que Le Rock à Kiki, l'émission du 23/04 - Be Odd / Goya,

Loud TV Talk Show du 26 Nov 2020, Have a Drink with Goya,

et divers lives Instagram de la Team Nowhere. Line Up : Marius, chant Hugo, Guitare Dorian, Basse Vinc's, Batterie Discographie : Goya - EP 3 titres (2020)

Disponible : https://distrokid.com/hyperfollow/goya8/goya Fame - Single (2020)

Disponible : https://fanlink.to/dYkq Billy - Single (2020) Disponible : https://fanlink.to/d29U Bipolar - Single (2020) Disponible : https://fanlink.to/eggF Moshpit - Single (2020) Disponible : https://fanlink.to/euNn Sugar Man - Single (2021) Disponible : https://fanlink.to/eHut Liens : Spotify : https://open.spotify.com/artist/6LgrYAA5NS64kGaD82goo5?si=3Sua0pCZSc-6ezXv3Vtacw Facebook : https://www.facebook.com/goyaoff/ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtkZOLv7paumAGIVhSkiQCA?view_as=subscriber

Instagram : https://www.instagram.com/goya_off/