Infos : Au 31 Août 2016: Greg Merlini est en préparation d'un nouvel album. Biographie : Greg Merlini est un musicien originaire de la ville d' Amiens. Autodidacte, il sort ,apres des essais infructueux en groupe, un premier album en 2009 qui s' appelle Solitude Moderne sur Jamendo, preferant la distribution gratuite lui permettant de toucher plus de monde! Solitude moderne est avant tout un album fait de contrastes. Métal électrique et mélodies planantes s'y confondent , survolés de solos de guitares inspirés - d'influence sensiblement américaine - tandis que s'en dégagent des idées récurrentes qui dressent le portrait d'un artiste certes désabusé , mais fort de ses convictions. Si Greg nous dépeint sa réalité sans tricher, celle-ci varie constamment d'éclat, selon les couleurs musicales dominantes et les thèmes abordés. Globalement, 3 tons majeurs se dégagent. D'abord, Greg dénonce une société insipide dans son quotidien, s'y insérant tantôt par un rythme effréné portant une description blasée du temps qui passe (Les lendemains), tantôt par un rock éclatant qui traduit une errance résignée dans la solitude (Le désert). Mais Greg peut être aussi beaucoup plus noir, d'une noirceur marquée par la rupture et l'éloignement ; Ceci se découvre dans un premier temps sur un titre riche en ombres et en nuances inquiétantes (L'ombre de soi-même), puis lors d'une ballade dépitée, teintée de haine, sur un fond paradoxalement romantique coupé de refrains à la fois forts et fragiles (Ma ville), jusqu'à atteindre son paroxysme sous la pluie d'un morceau ténébreux, où la hantise devient si imposante qu'elle est réclamée (Hante-moi). Toutefois, tout n'est pas obscur ; des sonorités mystiques enlacent le tout, accompagnée de messages de paix et de promesses d'éternité sur un titre vif (Murmure du passé), à travers un dialogue complice et amical avec un angélique musicien (Christopher), ou encore lors d'une épreuve haletante sur un seuil métaphorique (Les ponts sont des passages). Ces trois couleurs dominantes - le gris du quotidien, le noir du manque, et la lumière de l'au-delà - semblent être le ciment de cet album, essentiellement métal et mystique. Elles symbolisent ainsi la solitude moderne de l'artiste, se confondant au fil des morceaux et se regroupant sur le titre éponyme où l'ambiance étrange, presque éthérée, enveloppe un noir bilan d'espoir et de foi. Apres quelques mois de composition et d ' enregistrement, sort fin 2010 l' album La mélancolie des anges. Album marqué par une rupture sentimentale ayant laissé sa trace dans l' ecriture de cet album! (également distribué gratuitement!) L album est nettement plus sombre que le précédent et nettement plus orienté métal ce qui saute aux oreilles avec le morceau Que la nuit tombe! L' artiste avoue s etre cherché pas mal a cette époque , ce qui explique cet album qui a pu désorienter par son coté assez pessimiste au niveau des textes (Etats d ame d un mort né)! En Novembre 2011, Greg sort un 3 titres Souvenirs inédits qui comporte 3 morceaux qui n avaient pas trouvés leurs places sur les albums précédents, bouclant selon les dires de l artiste une boucle et une partie de son passé, 2 titres rock et un morceaux au texte très spirituel(Les ailes d anges) composent ce mini qui est moins sombre que l album précédent! Vivant pour la musique depuis son plus jeune age, il mélange dans ses albums diverses sonoritées et plusieurs univers pour s' en creer un personnel, aussi bien musicalement que textuellement; meme s'il s' avoue fan de presque tout ce qui va du classique au black metal! Un nouvel album est prévu pour la fin d année 2013!