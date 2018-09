Actualités : Au 19 septembre 2018 : En cours de composition ! Line Up : Greg Merlini Biographie : Greg Merlini est un musicien originaire de la ville d' Amiens. Autodidacte, il sort ,apres des essais infructueux en groupe, un premier album en 2009 qui s' appelle Solitude Moderne sur Jamendo, preferant la distribution gratuite lui permettant de toucher plus de monde !

Solitude moderne est avant tout un album fait de contrastes. Métal électrique et mélodies planantes s'y confondent , survolés de solos de guitares influencés par les guitaristes qu il écoute depuis son enfance, tandis que s'en dégagent des idées récurrentes qui dressent le portrait d'un artiste certes désabusé , mais fort de ses convictions. Cet album possède également des sonorités et textes parfois portés par une spiritualité récurrente chez Greg ! Apres quelques mois de composition et d ' enregistrement, sort fin 2010 l' album La mélancolie des anges ! Album marqué par une rupture sentimentale ayant laissé sa trace dans l' ecriture de cet album! (également distribué gratuitement !).



L album est nettement plus sombre que le précédent et nettement plus orienté métal ce qui saute aux oreilles avec le morceau Que la nuit tombe! L' artiste avoue s etre cherché pas mal a cette époque , ce qui explique cet album qui a pu désorienter par son coté assez pessimiste au niveau des textes (Etats d ame d un mort né) ! En Novembre 2011, Greg sort un 3 titres Souvenirs inédits qui comporte 3 morceaux qui n avaient pas trouvés leurs places sur les albums précédents, bouclant selon les dires de l artiste une boucle et une partie de son passé, 2 titres rock et un morceaux au texte très spirituel(Les ailes d anges) composent ce mini qui est moins sombre que l album précédent ! En Septembre 2017, sort l album Les muses interdites, composé de titres metal ( La muse interdite) et de titres plus pop rock ( Mon Ange), cet album eclectique

montre la diversité de la musique de l artiste et sa facon de mélanger les ambiances allant du heavy pur a des sonorités bien plus planantes ! Vivant pour la musique depuis son plus jeune age, il mélange dans ses albums diverses sonoritées et plusieurs univers pour s' en creer un personnel, aussi bien musicalement que textuellement; meme s'il s' avoue fan de presque tout ce qui va du classique au black metal ! Greg prévoit d enregistrer de nouveaux morceaux a sortir en 2019 !