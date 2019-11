Et lui, il est là, Entre Moi et Moi, juste armé de sa guitare La simplicité d'une mélodie pour conter la complexité de la vie Laisse-toi porter, ami du Rock et de la Folie, comme au travers du miroir Des rêves, des désirs et du son de Gregg Erin

30 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line