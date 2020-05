Gregg Erin & the iBand

Actualités : Au 1er Juin : Nouveau Titre : Rollin' on the 66 Au 15 Mai : Nouveau titre : One Million Miles Au 1er Mai : Gregg Erin était en stand by après le premier album pour se concentrer sur Supersonic Pills et le confinement est passé par là. Gregg décide d'enregistrer à la maison, trouve un ingénieur du son au Canada et forme son iband. Mais c'est quoi un iband ? C'est un groupe qui ne se connait pas ou presque et ne se voit pas pour répéter. Un batteur à Lyon, un pianiste à Paris, etc... Gregg compose et apporte la matière et ce sont ses chansons après, chacun apporte sa patte avec ce que ca lui inspire. Ce que le 1er ressens et met dans son jeu quand il reçoit ses guitares rythmiques témoins, va forcement influer un peu au suivant la route à tenir jusque la note finale du chant posée par Gregg. Bref, le iBand est un groupe distant mais connecté ! Nouveau titre : What it takes Line Up : Gregg Erin : Guitar & Vocals

Benji Pepperoni : Lead Guitar

Rod Row : Bass

Garry Scellier : Keyboards

Eric Chaves : Drums

Steven Le Noc'h : Sound Biographie : Le groupe connecté aux chansons de Gregg Erin. Tout se fait à distance, sans répètes, sans arrangements, brute de décoffrage en home-studio. La magie du mix opère elle aussi à distance puisque c'est à Montréal que les pistes finissent par trouver refuge avant de déferler sur les plateformes digitales.

Un groupe plaisir d'un seul homme, entouré de musiciens merveilleux au service d'un rock mêlant hard, punk, blues et j'en passe... enjoy the ride, share it, add us