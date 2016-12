Actualités : Au 02 Décembre 2015 : Une petite news toute fraiche !! Le groupe sort juste de répète et on vient de caler les dates de la résidence pré tournée qui srra les 18,19,20 janvier! Il se pourrait qu on y invite quelques fans !! Au 21 Novembre 2015 : En cours de preparation de la tournée 2016 Line Up : Richard Nury: Chant / Guitares / Lapsteel / Cigar box Michel Barrier (Rat's bass): Basse Florent Saibi: Drum Biographie : Hangover subject est un groupe de hard rockin' blues, un son 100% authentique et original, né d'un subtile mélange de blues du delta et de hardrock des seventies, et le tout vous propulse dans les contrés sauvage des US ! Le made in France n'a jamais sonné autant américain ! Hangover subject c'est trois musiciens passionnés qui mettent toutes leurs tripes sur scène ; Richard au chant et à tout ce qui ressemble de prêt ou de loin à une guitare, en effet il n'hésite pas à poser sa Lespaul pour faire rugir son Dobro ou enflammer le public avec sa deux cordes fabriquée a l'aide d'une boite de conserve !Et cette voix, cette p****n de voix comme certains disent , marquée par quelques excès de nicotine et de whiskey , inimitable et chaleureuse qui a grandement contribuée à la renommé du groupe . Pour la rythmique, Michel s'occupe de la basse, son style posé et ultra régulier font de lui Le bassiste par excellence ! Florent quant à lui, s'occupe de maltraiter la batterie, issue du monde des métaleux, la grosse caisse est énergiquement sollicitée, cymbales et caisse clair ne sont pas en reste et le tout est sauvagement Rock !. Fondé en 2002 à l'initiative de Richard, trois album studio : " Little men "sortie en 2007, " Night's spirit " en 2011 et " Before it's too late " en 2015. Leur répertoire est essentiellement basé sur des compositions. Avec des centaines de concerts donnés un peu partout en France, et occasionnellement en Italie et en Espagne, les Hangover subject ont su démontrer que leur musique était taillée pour la scène ! Ils donnent toujours le meilleur d'eux même et le public en redemande ! Leurs musique est authentique et originale, brute et terriblement efficace. Hangover subject, probablement le plus Américain des groupes Français, prêt a prendre le pari ?!!! Principales références : Festivals : -Blues a Salaise, Les grosses guitares,Sylak open air, Serpaize en rock, Mey kustom, Blues a Millery... 1er place en tant que groupe auteur compositeur du tremplin blues rock de Messimy Nombreuses concentrations motos à travers toute la France Des centaines de concerts dans des bars, des pubs, club etc.... 1er partie de Gwyn Ashton, Ten years after, Dr. Feelgood, Marc André Leger, Neal Black ...