François, multi_instrumentiste, a déjà à son actif deux albums de Heavy Symphonique avec le groupe "Die After Day" (2011,2013). Sa collabortion avec Olivier, exécuteur des textes, a démarré en 2016 avec un projet expérimental mèlant Heavy et Metal Extrême. Fin 2019, le projet Hellburn prend vie et Loïc vient partager sa longue pratique derrière les fûts. Au sortir du confinement, Jahno, au réseau social étoffé suite à de multiples expériences de scène, vient compléter la section rythmique. Les compositions s'enchainent et le groupe n'attend plus que la réouverture des lieux festifs pour venir chauffer ses lampes et délivrer un Heavy Metal inspiré des icônes de l'âge d'or de ce style !

