Détails de diffusion du titre : Don't send me to war Nouveau ! Première diffusion : Tuesday 4 june at 23h12 Dernière diffusion : Today at 08h32 3 diffusions depuis friday 22 december 2017 : Today at 08h32 Monday 10 june at 10h45 Tuesday 4 june at 23h12

De nouvelles dates en France et en Suisse seront annoncés prochainement.. dans l'intervalle jes Howling Beards s'attèlent à finaliser de nouvelles compostions massives et entêtantes à souhaits, avec la ferme intention de retourner en studio en 2020 pour l'enregistrement de leur premier album. Adventure to be continued...

En 2017, ils reprennent les chemins des concerts et sortiront vainqueur du tremplin 2018 organisé par le PANIC FEST, leur donnant le privilège d'ouvrir une grosse soirée rock'n'roll au Brise Glace d'Annecy en Avril 2019 pour deux piliers du rock français: Bukowski et Sticky Boys . Enfin cette année 2019 sera une année phare pour le groupe, car après avoir été remarqués et soutenus par la salle du Château Rouge à Annemasse, ils y assureront en Mars une première partie mémorable de Popa Chubby, portés par la chaleur et l'enthousiasme d'une salle comble de plus de 700 personnes.

