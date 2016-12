Actualités: Au 09 Mai 2016: En Promo de leur Album Line-up: Arnaud : chanteur / auteur / compositeur.

Emmanuel : guitariste / auteur / compositeur. Biographie: Humanovis, c'est avant tout l'histoire de deux potes, Emmanuel et Arnaud, qui ont décidé de faire de la musique ensemble. A partir de 2012, ils commencent à se voir de plus en plus régulièrement pour composer des petits bouts de chansons qu'ils appellent entre eux des "embryons" (ce qui inspirera plus tard le graphisme du logo du groupe). Néanmoins, plutôt que de monter un véritable groupe comme l'aurait fait la plupart des musiciens amateurs dont ils font partie, ils décident de poursuivre l'aventure uniquement à deux en se procurant du matériel de home studio dans l'optique d'autoproduire un disque... Ainsi, à force de ténacité (et grâce à quelques coups de main des copains à droite et à gauche), les deux compères surmontent un à un les innombrables obstacles qui se dressent face à eux durant presque trois ans et parviennent enfin à mener à terme ce projet qui leur tient à coeur. Leur premier album intitulé Instincts censurés sort donc "officiellement" en mars 2015. Il constitue un assemblage hétéroclite de 14 morceaux pop-rock, chantés en français et nourris de leurs influences très diverses. S'y succèdent de manière assez surprenante riffs déchaînés, mélodies naïves et/ou intimistes, variations de rythmes, accompagnés par des textes abordant des sujets multiples... Sans oublier parfois une bonne dose d'humour et de provocation ! Le nom du groupe, quant à lui, ne s'imposera que tardivement : Humanovis. Aujourd'hui, si Emmanuel et Arnaud ressentent désormais le besoin de souffler et de recharger les batteries après ces derniers mois plutôt chargés qui leur ont réclamé énormément de temps, d'argent et d'énergie, leur amitié demeure bien entendu intacte. D'ailleurs, la perspective de recruter d'autres musiciens pour jouer sur scène certains titres de ce premier album n'est pas à exclure. De plus, quelques "embryons" (à des stades plus ou moins avancés) attendent bien sagement au chaud en espérant secrètement voir le jour tôt ou tard dans un éventuel deuxième album !...