Actu :

Au 29mars 2021 :

Prochain EP 'Reckless' prévu pour le 16 Juillet, qui est d'ailleurs en précommande sur notre site internet hypelights.fr.

Au 26 mars 2021 :

Nouveau single + clip vidéo disponible - EP disponible été 2021 sur toutes les plateformes de streaming

Biographie :

Hype Lights rassemble quatre fans de rock alternatif et de pop-punk à Lyon, en France, avec diverses influences : Silverstein, Taking Back Sunday, Story of The Year etc... En 2016, le groupe écrit son premier album concept qui leur permet de se produire sur plus de 60 scènes en France, dont plusieurs scènes rassemblant plus de 3000 personnes. Hype Lights fait également une apparition digitale sur le Webzine britannique Stencil UK Magazine au côté Enter Shikari, Lower Than Atlantis, Trivium, The Maine. Le groupe prend ensuite une pause. Hype Lights donne par la suite son premier concert à Genève en Suisse en Juin 2020. Depuis 2017, le groupe prépare son retour avec un nouvel EP intitulé "Reckless", qui sortira en 2021, produit par Bertrand de Chunk! No, Captain Chunk!

Album & EP :



En 2016, le groupe sort un album concept inspiré de "American Idiot" de Green Day et "The Black Parade" de My Chemical Romance.

L'album de 9 titres "Gone to Perdition" est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Depuis 2017, Hype Lights prépare son retour avec la sortie d'un nouvel EP "Reckless", qui mélange pop-punk et post-rock, et collabore avec Bertrand Poncet et Bastien Lafaye d'Alias Studio - Chunk! No, Captain Chunk! pour la production.

Line Up :

Jérémy Bancker : Chanteur + Guitare

Adrien Besson : Guitare + Chant

Victor Mion : Basse

Louis Dulaurier : Batterie

Nos reseaux :

Lien Facebook : https://www.facebook.com/thehypelights

Lien Instagram : https://www.instagram.com/hypelightsband/

Lien YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsycsrgTiiNuUbBmCr_-FJw

Lien du site officiel : http://hypelights.fr/

A lire p 238 : https://issuu.com/stencilmag/docs/issue34