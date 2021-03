Hype Lights rassemble quatre fans de rock alternatif et de pop-punk à Lyon, en France, avec diverses influences : Silverstein, Taking Back Sunday, Story of The Year etc... En 2016, le groupe écrit son premier album concept qui leur permet de se produire sur plus de 60 scènes en France, dont plusieurs scènes rassemblant plus de 3000 personnes. Hype Lights fait également une apparition digitale sur le Webzine britannique Stencil UK Magazine au côté Enter Shikari, Lower Than Atlantis, Trivium, The Maine. Le groupe prend ensuite une pause. Hype Lights donne par la suite son premier concert à Genève en Suisse en Juin 2020. Depuis 2017, le groupe prépare son retour avec un nouvel EP intitulé "Reckless", qui sortira en 2021, produit par Bertrand de Chunk! No, Captain Chunk!

