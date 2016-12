Actualité : Au 14 Décembre 2016: Le dernier album du groupe est disponible en physique, il suffit de faire la demande sur le facebook du groupe. Au 08 Janvier 2016 : Maeva, chanteuse du groupe ID-O à eu 5 minutes pour parler de son groupe, des projets et des nouveautés !! Cliquez sur Play pour écouter !! Cliquez-ici pour écouter !! Au 24 Septembre 2015 : Entrée en diffusion du titre : L' envol Titre en écoute dans cette page !! Au 29 Août 2015 : Du nouveau pour le groupe : il y aura un nouveau titre courant septembre et un clip live La sortie de l'album est pour février 2016 Au 11 Janvier 2014 : Le groupe prévoit un show case a cultura (bordeaux begles) ( Date à venir ) Il est inscrit a 2 deux tremplins bordelais (en partenariat avec la rock'school'barbey) Il est en résidence pour se préparer aux concerts Line Up : Paigne Philippe : clavier/ auteur/compositeur Audiguey Maeva : chant /auteur /compositeur Dose Hugo : Guitare Andrieu Jean-Baptiste : Batterie Cueto Emmanuel : Basse Biographie : Tout commence en 2012 sous la forme d'une idée. Une idée qui se nomme déjà IDO. Maëva Audiguey (chant, choeurs) et Philippe Paigne (clavier, arrangements), déjà collaborateurs dans le milieu musical, souhaitent donner une nouvelle orientation à leurs carrières respectives. Un projet d'envergure mais ô combien personnel pour les deux cofondateurs du groupe. Philippe compose au clavier pendant que Maëva pose sa voix parfois lyrique, parfois rock, sur une simple boîte à rythmes.Ils y croient et commencent à tout mettre en oeuvre pour faire vivre cette histoire au travers de musiciens. William Gosset sera le premier bassiste de la formation. Professeur de basse, il contribuera à l'interprétation des premiers morceaux. Plusieurs guitaristes sont auditionnés, un seul épouse le projet, Hugo Dose. C'est un jeune (24 ans)et talentueux virtuose qui vit de sa musique. Plusieurs batteurs sont également à l'essai et c'est JB Andrieu qui sera retenu pour ses qualités. Lui aussi est musicien professionnel et a su renforcer la cohésion du groupe par son enthousiasme et sa joie de vivre. Deux ans plus tard, pas moins de douze titres sont composés. Un premier EP va voir le jour fin 2014. " Délivre moi ", " Sacrifice ", " Restez libre " et " Au-delà " sont enregistrés dans un studio de qualité en dordogne.. Le projet n'en est plus un. Le groupe avance désormais à grands pas. On découvre au travers de ces compositions un style original que les acteurs définiront comme du hard-rock progressif. Des structures recherchées au service de mélodies mêlant classique et grosse guitare, le tout nappé de la voix aussi bien sensuelle que violente de Maëva. Autre originalité du groupe, les textes plein d'espoir, de mélancolie ou de noirceur sont intégralement écrits en français. L'album complet est en préparation pour une sortie prévue courant 2015. Les premiers concerts nevont pas tarder à poindre et définitivement, I D O est lancé et n'est pas prêt de s'arrêter ! A suivre....