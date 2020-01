Actualités : Au 5 janvier 2020 : La release party a eu lieu en décembre 2019 au Rock n Eat à Lyon. Des dates de concert sont espérées dans un futur proche. Line Up : SICRE Bruno : Chant DUPUIS Sébastien : Guitare LIMARE Vincent : Guitare POITRASSON Philippe : Basse POULY Vincent : Batterie Biographie : C'est en 2011 que le projet Ignition voit le jour avec Seb (guitariste) qui ambitionne de transformer ses nombreux plans et riffs en compositions. Issu avec Philippe (bassiste) d'un groupe de reprises lyonnais, ils décident de capitaliser leurs expériences passées en structurant de premières idées de morceaux naviguant entre le heavy métal et rock/metal alternatif. Tous deux notamment fans de Iron Maiden, une première coloration d'idées heavy metal " NWOBHM " drive les premières compositions, tout en y apportant une touche plus moderne basée sur les années 90 et 2000. Vince (batterie) rejoint dans la foulée le projet en apportant une ossature rythmique solide et une ouverture de style empreinte aux groupes de métal plus moderne. C'est dans ce contexte éclectique que les premiers titres d'un album en réflexion prennent forme. Les arrivées de Bruno (chanteur) et Laurent (guitariste) en 2014 ajoutent une bonne humeur, une âme au groupe ainsi qu'une touche de créativité dans la composition des lignes de chants. Certains titres par ailleurs remaniés auront chacun leur âme et seront restitués sur scène avec une dose d'humour décomplexée, à l'image d'un groupe de copains portant avec respect et fierté leur compos, et leur passion pour la musique électrique. Le groupe prend sa forme actuelle en 2015 avec Vincent (guitare) en remplacement de Laurent et travaille à la sortie de son 1er album contenant les douzes premiers titres finalisés. C'est avec fierté que sort "The point of no return" en autoproduction en mai 2019, grâce aux conseils et à la participation de plusieurs amis talentueux, notamment Franck Graziano. Cette réalisation constitue une première étape importante pour le groupe qui a pour ambition de le défendre en live et envisage sa suite dans un futur proche. https://ignitionlyon.bandcamp.com/releases https://fr-fr.facebook.com/IGNiTiON.LYON