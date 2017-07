Actualités: Au 02 Juillet 2017: L'Ep Hello vient de sortir, et y'a même un vidéo clip du premier titre à visionner. Au 16 Mai 2017: Nous préparons la sortie de notre prochain clip. Nous sommes actuellement en tournée et notre album est en cour de finalisation Line up: Léo Grandperret : Guiatriste/Choeurs Jérémy Barlozzo : Voix Lead/ Guitare Alexis Cautain : Bassiste/Choeurs William Dentz : Batterie/choeurs Biographie: Après 10 ans d'activité, l'idée de disparaitre en silence a frôlé les 4 parisiens d'I love my neighbours. Mais la passion est tenace, et l'amitié vivace, et il était hors de question de s'effacer sans un dernier feu d'artifice. Il leur aura fallu 2 ans pour façonner un album moite comme un vieux club rock en fin de soirée et élancé comme un hymne pop lâché dans un stade plein à craquer. Un vrai mélange d'influences, un choc des cultures, sous le regard affectueux du mixeur Charles De Schutter (M, Ginzhu) et l'aide des ainés (Romain Della Valle - Stuck in the sound, Bastien Burger - The Do).