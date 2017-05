I Love My Neighbours

Un vrai mélange d'influences, un choc des cultures, sous le regard affectueux du mixeur Charles De Schutter (M, Ginzhu) et l'aide des ainés (Romain Della Valle - Stuck in the sound, Bastien Burger - The Do).

