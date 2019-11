Actualités : Au 9 novembre 2019 : En préparation d'un album, en promotion du groupe Line Up : Lucas: guitariste chanteur Hongli: bassist Liam: batteur Biographie : Né fin de l'hiver 2016, Incandescent Musique était au départ solitaire, non pas par volonté, mais par défaut. L', le leader du groupe, ne trouvant personne pour l'accompagner, le composa seul et dans l'honnêteté. Toujours en cherchant à faire aboutir sa vision de la musique. Fin 2017, Incandescent I et Résilience étaient composés. L' un abordant la découverte et la culture de l'Amour inconditionnel, L'autre évoquant la résilience dans l'adversité, avec ce même Amour inconditionnel comme principal force. Enregistré et mixé au cours du printemps 2018, les deux opus sortent été 2018 sur les plateformes gratuites (Soundcloud, Bandcamp, YouTube). Par la suite, trois clips voient le jour (Sombre, Résiste, Déchirure) durant l'été et l'automne 2018. Avec toujours cette volonté de créer un univers artistique profond, réfléchi et pertinent. La formation étant réduite, les deux premiers opus ne purent bénéficier de concert. Au cours de la première moitié de 2018, l'opus Aliénation entre en écriture naturellement et spontanément. 2019 vit l'arrivée de Hongli à la basse, puis de Liam à la batterie. Tous deux apportant leur touche musicale et artistique au , désormais, trio. Celui-ci enfin construit, l'enregistrement du troisième opus put commencer. Incandescent Musique est né d'une introspection. Avec une volonté de trouver le chemin le plus juste possible pour exprimer les bouleversements et les tumultes psychiques. Volonté qui implique de ne coller à aucune étiquette, de casser les codes, d'être connecte à soi et non aux normes. Une guitare, une batterie, une basse, des synthés, et une voix, Voilà ce qu'il faut pour trouver un chemin d'expression dépoussiéré des normes artistiques et des conventions entravent l'honnêteté. Incandescent Musique où le conscient et l'inconscient se rencontrent et s'enlacent dans le chaos du psychisme et de la vie, sous diverses formes.