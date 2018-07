Détails de diffusion du titre : Amalia Nouveau ! Première diffusion : Wednesday 11 july at 17h44 Dernière diffusion : Today at 00h00 3 diffusions depuis thursday 26 january 2017 : Today at 00h00 Sunday 15 july at 23h29 Wednesday 11 july at 17h44

Le duo a été fondé par Marius Zimmermann (fondateur du Van Band et Almost Chinese) et Sylvain Sangiorgio (Herbalist Crew, Professeur Wouassa, Tweek, Sophie de Quaye...). Ces comparses écument les scènes genevoises et régionales. Ils versent dans la musique traditionnelle américaine (blues, gospel, country, bluegrass) et le folk?rock sixties (Dylan, Hendrix, Van Morrison) pour en tirer un chapelet de perles rares. C'est à partir de ces inspirations qu'ils développent leur propre répertoire. En 2015 ils enregistrent 5 titres qu'ils éditent en auto?production. Le disque s'appelle “INDURAIN Again” et 200 exemplaires sont distribués.

