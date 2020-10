Actualité : Au 26 avril 2020 : Entrée en diffusion de "Waliking Along", extrait de l'EP "Never Remain Right" dont la sortie est annoncée le 9 mai. Au 22 Mars 2017: Du changement dans le line up. Au 03 Avril 2016 : Un nouveau morceau nommé : Eternal wheel vient de rentrer en diffusion sur Rockenfolie, La radio et en écoute dans cette page !! Au 31 Mars 2016: La Line Up du groupe change, ainsi Mr Thomas Lavolée et Mr Joachim Chaussiez prennent les places de guitaristes (plus on est de fou , plus on rit) en lieu et place de Mr Cédric Dèce. Au 12 Novembre 2015 : le groupe vient de sortir son 1 er album nommé Landscape !! Dispo en écoute dans cette page et également disponible en section album de cette fiche !! Cédric dèce remplace désormais Gérald Hunsted à la guitare !! Line Up : Térence : Chant Benjamin : Guitare Ben : Claviers Séb : Basse Biographie : INFINITE SILENCE est né d'une idée de créer un groupe de rock/metal par Seb autour de ses compositions.

Il a réussi à trouver les musiciens adéquates pour l'accompagner dans cette aventure musicale grâce aux rencontres effectuées lors de collaborations à divers projets musicaux.